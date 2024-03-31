Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
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Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

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Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da peş peşe sakatlanan Gizem Memiç ve Yağmur Banda, sağlık durumlarından dolayı diskalifiye edildi. Arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

31.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:50
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken peş peşe sakatlıklar da yaşandı. Parkurda düşerek sakatlanan Yağmur Banda ve Gizem Memiç'in veda etmesine karar verildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi. Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
Survivor\'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor All Star, Gizem Memiç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Memişoğlu: Nagihan neden yarışmada halen onunda elenmesi lazım Acun yaşlandı 9 1 Yanıtla
  • Tarık yılmaz: Aynen diskalifiye edilmesi ülkenin en büyük sorunlarından biri geçmiş olsun 4 1 Yanıtla
  • mert çelik: Aleyna Kalaycıoğlu,yunus emreye yapısıyor yanından gıtmıyor.bu nasıl kız oyle..adam evlı..yuva yıkanlardanmı nedır bu boyle,toplum ahlakına aykırı haraketler 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
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