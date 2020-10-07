Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, İlçe Müftüsü Kaşkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya'yı ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik eden Yüksel, "Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımızdır." dedi.

Din görevlilerine görevlerinde başarı dileyen Yüksel, "Din görevlilerimiz, dini bilgileri halkımıza doğru bir şekilde anlatarak gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir rol oynamaktadırlar. Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen bütün hayır sahiplerimize şükranlarımızı sunuyor, din görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaşkaya ise ziyaretinden dolayı Yüksel'e teşekkür etti.