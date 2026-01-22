Suşehri\'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yurda kaçak yollarla getiren TIR şoförü E.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.