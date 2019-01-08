Suşehri'nde Kanser Türleri Anlatıldı

Suşehri
ilçesinde jinekolojik kanser türleri hakkında kadınlara yönelik konferans düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, jinekolojik kanser türleri ve kanserden korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.
Jinekolojik kanserin görülme oranının dünya genelinde arttığına işaret eden Tuğut, batıda ise ölüm oranının hızla düştüğü ifade etti. Kanserde erken tanı ve tedavi tekniklerinin gelişmesinin ölüm oranlarının düşüşünde önemli rol oynadığını vurgulayan Tuğut, "Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser rahim ağzı kanseridir. Bütün kadınlar rahim ağzı kanseri yönünden risk altındadır. Tarama testi ile erken teşhis edilerek önlenebilen en önemli jinekolojik kanser türüdür." dedi. Yumurtalık
kanserinin en çok ölümle sonuçlanan bir kanser olduğu dile getiren Tuğut, şunları kaydetti:
"Yaşamı boyunca her 100 kadından bir veya ikisinde yumurtalık kanseri gelişmektedir. Yumurtalıklarda ki normal hücrelerin kontrolden çıkarak çoğalması ve bir tümör oluşturması ile gelişir. Çoğunlukla menapoz sonrası başlar, nadiren gençlerde de görülebilir. Erken dönemde teşhis edilmez, çünkü erken dönem belirti vermez. Yumurtalık kanserinin nedeni tam olarak bilinmiyor, ancak risk faktörleri biliniyor. Riskleri azaltmaya yönelik önlemler alınarak bu kanseri önleyebiliriz."