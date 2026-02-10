Suşehri'nin Nüfusu Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suşehri'nin Nüfusu Yüzde 4,7 Arttı

Suşehri\'nin Nüfusu Yüzde 4,7 Arttı
10.02.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri, 2025 verilerine göre nüfusunu yüzde 4,7 artırarak Sivas'ın ivme kazanan tek ilçesi oldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre nüfus yüzde 4,7 arttı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen ve büyüyen Suşehri'nin ilçe nüfusunun da arttığını söyledi.

Kayaoğlu, göreve geldiklerinde "Suşehri geriye gidişe dur demeli" diyerek yola çıktıklarını ve bu inançla kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün, bu emeklerin karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren, ilçemizde her yaştan hemşehrimize hitap edecek şekilde çok sayıda festival, etkinlik ve özel programlar düzenledik." dedi.

Bu çalışmalarla Suşehri'nde sosyal hayatı canlandırdıklarını dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik, ilçemize yeni bir heyecan kazandırdık. Bir diğer önemli ancak çoğu zaman görünmeyen vizyonumuz kapsamında ise son 2 yılda sosyal medya ve dijital platformlarımız aracılığıyla yüzlerce içerik üreterek milyonlara ulaştık. Böylece uzun yıllardır Suşehri'nden ayrı kalan hemşehrilerimizin özlemini bir nebze olsun giderdik, onlara memleketlerini yeniden hatırlattık ve Suşehri bağını güçlendirdik. Göreve başladığımızda yaklaşık 15 bin sınırında olan ve il genel meclis üyesi sayımızın 2'ye düşme riski bulunan ilçe merkez nüfusumuz, 2 yıllık süreçte 16 bin 234'e, toplam nüfusumuz ise 25 bin 56'ya ulaştı. Bu artışla Suşehri, Sivas'ın nüfusu artan ve pozitif ivme yakalayan tek ilçesi oldu. Bu başarı misyonumuza ve vizyonumuza inanan, çağrımıza kulak veren ve Suşehri'nin geleceğine sahip çıkan tüm hemşerilerimizin ortak eseridir. Her birine gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Suşehri, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nin Nüfusu Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Suşehri'nin Nüfusu Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.