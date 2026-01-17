Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
F.S. idaresindeki 10 SJ 059 plakalı kamyonet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Demirkapı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü F.S, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta Kamyonet Bariyere Çarptı - Son Dakika
