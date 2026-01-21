Sutopu Millilerinden Kayıplar

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki maçlarını tamamladı.

Milliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada grup etabının ikinci aşamasında mücadele etti.

Bu aşamada F Grubu'nda yer alan milli takım, sırasıyla Yunanistan'a 20-8, Hırvatistan'a 22-9, Gürcistan'a da 14-11 mağlup oldu.

Türkiye, 11-12'incilik klasman maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Grup etabının ilk aşamasında Slovakya'yı 17-16 yenen A Milli Erkek Sutopu Takımı, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak genel klasmanda ilk 12 takım arasına girmişti.