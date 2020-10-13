2. grup umre ziyaretleri 18 Ekim'de - Son Dakika

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle askıya alınan umre ziyaretlerinin yeniden başlatılması kapsamında 2. grup 18 Ekim'de umre ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlattı. İlk grubun 4 Ekim'de Umre ziyaretlerini gerçekleştirmesinin ardından, Suudi Hac ve Umre Bakanlığı'na göre 2. grup 18 Ekim'de umre yapabilecek. Buna göre Suudi Arabistan'da yaşayan 250 bin Müslüman umre ziyaretlerini gerçekleştirecek.

Hac ve Umre Ulusal Komitesi yetkilisi Hani Al Omayri, "Umre ziyaretlerini yapacak olanlar Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye ziyaret edebilecekler. İkinci grup ile eş zamanlı olarak, en az 600 bin kişi Mekke'deki Mescid-i Haram'da namaz kılabilecek" ifadelerini kullandı. Al Omayri, "Hem umre yapmak isteyenler hem de sadece Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek isteyenlerin Eatmarna uygulamasıyla kayıt yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Müslümanlar korona virüse karşı sıkı tedbirler altında ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Ziyaretçileri taşıyan otobüsler sadece yüzde 40 kapasiteyle çalışacak. Ziyaretçilerin kalacağı odalarda ise sadece 2 kişi kalabilecek.

Öte yandan, Suudi Hac ve Umre Bakanlığı'nın daha önce aldığı kararlara göre yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren Umre yapabilecek. Bakanlık, Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı aktarılmıştı. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara günde yaklaşık 6 bin kişiye izin verilmişti.

(İHA)