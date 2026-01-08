Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü

Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü
08.01.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faysal bin Ferhan ve Marco Rubio Washington'da Orta Doğu güvenliği üzerine görüşme yaptı.

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede taraflar, ülkeler arasındaki tarihi ve stratejik ilişkileri gözden geçirdi ve bu ilişkileri ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde daha da geliştirmenin yollarını ele aldı. Ayrıca, bölgedeki son gelişmeleri ve bölgenin güvenliği ile istikrarını artırmaya yönelik devam eden çabaları görüştüler" denildi.

Rubio ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze, Yemen, Sudan ve Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarını desteklemek için devam eden koordinasyonu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:01:31. #7.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.