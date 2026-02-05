Suriye\'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Suriye'nin güneyindeki Suveyda bölgesinde güvenlik güçlerinin konuşluğu olduğu noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suveyda vilayetine bağlı Reyme Hazim, Valga ve el-Mansura köylerinde iç güvenlik güçlerinin konuşlu oldukları noktaların silahlı saldırılarla hedef alındığı belirtildi.

KOMŞUDA SİLAHLAR PATLADI

Söz konusu saldırıların yasa dışı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde, saldırılarda 3 güvenlik unsurunun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, başkent Şam'a bağlı Harasta bölgesinde eski saldırılardan kalma mühimmatların infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Dürzi Hikmet Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.