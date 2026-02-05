Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Suriye\'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
05.02.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Suveyda bölgesinde iç güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik unsuru yaralandı. Saldırıların yasa dışı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, Harasta bölgesinde eski mühimmatların infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda bölgesinde güvenlik güçlerinin konuşluğu olduğu noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suveyda vilayetine bağlı Reyme Hazim, Valga ve el-Mansura köylerinde iç güvenlik güçlerinin konuşlu oldukları noktaların silahlı saldırılarla hedef alındığı belirtildi.

KOMŞUDA SİLAHLAR PATLADI

Söz konusu saldırıların yasa dışı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde, saldırılarda 3 güvenlik unsurunun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, başkent Şam'a bağlı Harasta bölgesinde eski saldırılardan kalma mühimmatların infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Dürzi Hikmet Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalarda, İsrail, "dürzileri koruma bahanesiyle" Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:38:44. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.