Sydney Saldırısına Destek Veren Gözaltında

24.12.2025 16:32
Savcılar, Sydney saldırısına destek veren Martin Glynn'in evinde çok sayıda silah ve mühimmat buldu.

Avustralya'da savcılar, Sydney saldırısına destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada polisin çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sydney kentinde 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıya sosyal medyadan destek verdiği iddialarıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki Martin Thomas Glynn'in evine baskın düzenlendi.

Savcılar, evde yapılan aramada polisin, ruhsatlı 6 tüfek ve çeşitli kalibrede yaklaşık 4 bin mermi de dahil çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

Polisin, ayrıca bomba yapımında kullanılan malzemelerin yazıldığı bir alışveriş listesi bulduğunu ancak listedeki malzemelerin evde tespit edilmediğini belirten savcılar, Glynn'in cep telefonunda patlayıcı yapımıyla ilgili açık kaynaklı bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konu hakkında bilgilendirildiğini aktararak, "Avustralya'da Yahudi karşıtlığına, nefret ve şiddet içerikli ideolojilere yer yok." dedi.

Glynn'in, 14 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıdan saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben, Martin Glynn olarak, New South Wales'deki saldırganlara yüzde yüz destek verdiğimi belirtmek istiyorum." ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Glynn, 3 Şubat'a kadar gözaltında tutulacak.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

