Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan Buket Berhemoğlu (48), sahte diploma kullandığı, ayrıca gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Berhemoğlu, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye getirildi.
Berhemoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunu zarara uğratma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › SYDV Müdürü Sahte Diploma ile Tutuklandı - Son Dakika
