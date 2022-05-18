Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu

18.05.2022 09:07
Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu vurularak yaralandı.

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ahi Osman Mahallesinde bulunan bir kasap dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tansu K. (36), arkadaşı M.K'ye ait kasap dükkanına geldi. İki arkadaş dükkan içerisinde konuşurken M.K, elindeki tabancayla arkadaşına şaka yapayım derken silah bir anda ateş aldı. Tansu K, tabancadan çıkan kurşunla sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı Tansu K, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından gözaltına aldığı M.K'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaralı Tansu K'nin, verdiği ilk ifadesinde, arkadaşını ziyarete gittiğini, bu sırada arkadaşının elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandığını söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali Rıza Dağlı - İHA)

Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu
Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu
Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karaman, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu - Son Dakika
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