Tabela Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kastamonu
'nun Cide
ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki trafik tabelalarını çalarak 37 BB 577 plakalı minibüse yükleyip kaçan M.A. ve Ö.A., Şenpazar
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
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