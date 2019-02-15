Son Dakika Haberleri: Tabela Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Tabela Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tabela Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki trafik tabelalarını çalarak 37 BB 577 plakalı minibüse yükleyip kaçan M.A. ve Ö.A., Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Jandarma, Cide, Kastamonu, 3. Sayfa
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