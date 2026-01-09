TAG Otoyolu'nda Tır Yangını - Son Dakika
TAG Otoyolu'nda Tır Yangını

TAG Otoyolu'nda Tır Yangını
09.01.2026 23:30
Nurdağı Viyadüğü'nde tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü'nde yanan tır ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu'nda Osmaniye yönünden gelen İran uyruklu A.B. idaresindeki 12 AB 521 plakalı tırın dorsesinde, Nurdağı Viyadüğü'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tır nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü şekilde veriliyor.

Kaynak: AA

TAG Otoyolu'nda Tır Yangını

