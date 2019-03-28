Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Verilen Sürekli Hak...

Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Verilen Sürekli Hak...

40 dakika önce

Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.

Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Verilen Sürekli Hak..., System.String[]
Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Tahkim Kurulu, Mansur Çalar, Spor
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