Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Verilen Sürekli Hak...
40 dakika önce
Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
Tahkim Kurulu
, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar
'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:05 Kaynak: AA
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