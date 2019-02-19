Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu, Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu

Tahmazoğlu, Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu

41 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık ve Güneykent mahallelerinde vatandaşlar ve esnafı ziyaret etti.

Tahmazoğlu, Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık ve Güneykent mahallelerinde vatandaşlar ve esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ile Yazıcık Mahallesi'nde esnaf Mustafa Baştürk'ü iş yerinde ziyaret etti, burada demir döverek, ustaya işinde kolaylıklar diledi.

Güneykent Mahallesi'nde bir ailenin evine konuk olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Tahmazoğlu'nun yeniden AK Parti Şahinbey Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Tahmazoğlu, Şahinbey'in çehresini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:10 Kaynak: AA

Güneykent, Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık, Şahinbey, Güncel
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