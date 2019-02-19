Tahmazoğlu, Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, Yazıcık
ve Güneykent
mahallelerinde vatandaşlar ve esnafı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, AK Parti
Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ile Yazıcık Mahallesi'nde esnaf Mustafa Baştürk
'ü iş yerinde ziyaret etti, burada demir döverek, ustaya işinde kolaylıklar diledi.
Güneykent Mahallesi'nde bir ailenin evine konuk olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Tahmazoğlu'nun yeniden AK Parti Şahinbey Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Tahmazoğlu, Şahinbey'in çehresini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.