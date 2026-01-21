Tai Chi, Türkiye'de Sağlık ve Kültür Köprüsü Oluyor - Son Dakika
Tai Chi, Türkiye'de Sağlık ve Kültür Köprüsü Oluyor

21.01.2026 17:37
Türkiye’deki insanlar, fiziki ve zihni sağlık için Tai Chi’yi tercih ediyor, kültürel bağlar güçleniyor.

ANKARA, 21 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'de giderek daha fazla kişi, hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını desteklemek için yumuşak ve meditasyon odaklı hareketleriyle bilinen Tai Chi'yi tercih ediyor.

Ankara'da bir Tai Chi stüdyosunda düzenli olarak yapılan çalışmalar, bu kadim Çin disiplininin yalnızca bir egzersiz yöntemi olmadığını, aynı zamanda Çin ile Türkiye arasında halklar arası kültürel bağları güçlendiren bir köprüye dönüştüğünü gösteriyor.

Son yıllarda özellikle de büyük şehirlerde daha fazla ilgi gören Tai Chi, yoğun iş temposu ve stres altında yaşayan birçok kişiye bir denge alanı sunuyor.

Katılımcılar, yavaş ve kontrollü hareketlerin beden farkındalığını artırdığını, zihni sakinleştirdiğini ve günlük hayatın baskısından uzaklaşmayı sağladığını vurguluyor.

Tai Chi ile tanışanlar arasında gazeteci Ayşe Neva Akben de bulunuyor. Akben, Tai Chi'yi tercih etme nedeninin öncelikle sağlık olduğunu söylüyor.

"Tai Chi'yi ilk tercih etme sebebim aslında sağlıktı. Sinir sistemini düzenleyen ve insanları daha iyi hissettiren böyle bir yol varmış diye duydum ve merak ettim. Zaten günlük hayatımızda genelde zihnimizde yaşıyoruz" diyen Akben, yoğun iş temposu içinde bedenin çoğu zaman ihmal edildiğine dikkat çekiyor.

"Ben de yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Vücudumuzu unutuyoruz. Sürekli zihin içinde yaşadığımız için biraz vücuda indirmek nasıl olur, ilk düşüncem buydu" ifadelerini kullanan Akben, Tai Chi'nin kendisi için bir farkındalık alanı yarattığını belirtiyor.

Akben, Tai Chi sayesinde zamanla Çin kültürüne yönelik ilgisinin de arttığını söylüyor.

"Aslında Tai Chi ile Çin kültürüne merak sardım diyebilirim. Evet, ben de dış haberlerle ilgileniyorum, bütün dünyayı takip ediyorum, aslında bütün kültürlerle iç içeyim ama spesifik olarak Tai Chi hayatıma girdikten sonra yavaş yavaş Çin kültürü de ilgimi çekmeye başladı" diyor.

Tai Chi pratiğinin zihinsel rahatlama sağladığını belirten Akben, bu deneyimi şu sözlerle aktarıyor: "Öncelikle zihinden vücuduma inmek, yani vücudumun farkında olmak... Tai Chi çalıştıktan sonra bir saatin sonunda günün bütün yorgunluğu, stresi bir anda bitiyor."

Stüdyodaki bir diğer katılımcı ise 30 yıldır ebe ve ameliyathane hemşiresi olarak çalışan Fahriye Aydos.

Yaklaşık 10 yıldır Tai Chi yaptığını belirten Aydos, bu disiplinle tanışmasının ardında çocukluk yıllarına uzanan bir ilgi olduğunu söylüyor.

Aydos, Tai Chi'yi diğer disiplinlerden ayıran en önemli özelliğin sürdürülebilirlik olduğunu vurguluyor.

"Tai Chi'de bulduğum şey bence yaşam boyu sürdürülebilir olması. Çok uzun seneler boyunca bunu devam ettirilebilmek en büyük avantajlarından biri" ifadelerini kullanan Aydos, Tai Chi'nin bedenle kurulan ilişki açısından da özel bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Zihin-beden uyumuna dikkat çeken Aydos, "Birçok spor aktivitesi yapmama rağmen, vücudumu tanımam ve zihin-beden uyumunu sağlamam yüzünden en çok Tai Chi'de fayda gördüm" şeklinde konuşuyor.

Uzak Doğu kültürüne her zaman ilgi duyduğunu belirten Aydos, Tai Chi'den sonra bu ilginin arttığını ifade ediyor.

"Hayatı kolaylaştırmama neden oldu. Benim için Tai Chi hayatımda bir vazgeçilmez oldu ve mesleğimle de girift hale geldi" diyen Aydos, Tai Chi'ye başlama nedeninin sağlık sorunları olduğunu da kaydediyor.

"Tai Chi'ye başlama nedenim sağlıktı. Özellikle eklem ve kas rahatlığım için Tai Chi'ye başladım. Düzenli, istikrarlı yaptıktan sonra vücudunuzdaki değişimi görmeniz kaçınılmaz" diye konuşuyor.

Tai Chi eğitmenleri, düzenli uygulamanın her yaş grubuna uygun olduğunu ve özellikle kent yaşamının getirdiği hareketsizlik, stres ve duruş bozukluklarına karşı destekleyici bir rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalara katılanların sayısının son yıllarda istikrarlı biçimde arttığı ifade ediliyor.

Ankara'daki bu stüdyoda yapılan çalışmalar, Tai Chi'nin Türkiye'de hem sağlık arayışının bir parçası hem de Çin kültürüyle kurulan yeni bir temas alanı olarak giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua

