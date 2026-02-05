Taiwan Hava Taşımacılığı Kısıtlamaları Kaldırılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taiwan Hava Taşımacılığı Kısıtlamaları Kaldırılsın

05.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan Boğazı'ndaki hava taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwanlı yetkililere Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki hava taşımacılığına yönelik makul olmayan kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu.

Chen, perşembe günkü basın toplantısında, boğazın iki yakasındaki soydaşlar arasında doğrudan uçuş güzergahlarının tamamen eski haline getirilmesine yönelik güçlü bir talep bulunduğunu belirtti.

Bahar Bayramı'nın Çin ulusunun en önemli geleneksel bayramı olduğuna dikkat çeken Chen, Taiwanlı soydaşların, iş insanlarının ve öğrencilerin, yeni yılı kutlamak üzere evlerine sorunsuz şekilde seyahat etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Chen anakaradaki ilgili yetkililerin, Taiwanlı soydaşların ihtiyaç ve endişelerine öncelik verip Bahar Bayramı döneminde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ek charter uçuşlarına yönelik aktif şekilde hazırlık yapacağını dile getirdi.

Chen, Taiwan tarafının kamuoyunun beklentilerini dikkat almasını, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki hava taşımacılığına yönelik makul olmayan kısıtlamaları vakit kaybetmeden kaldırmasını ve Taiwan'dakiler başta olmak üzere boğazın iki yakasındaki soydaşların seyahat taleplerinin karşılanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taiwan Hava Taşımacılığı Kısıtlamaları Kaldırılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: Taiwan Hava Taşımacılığı Kısıtlamaları Kaldırılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.