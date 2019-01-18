Takdir Getirene Tıraş Ücretsiz
1 saat önce
Çankırı'da bir erkek kuaförü tarafından takdir alan öğrencilere ücretsiz tıraş yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çankırı
'da bir erkek kuaförü tarafından takdir alan öğrencilere ücretsiz tıraş yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Karnelerin verilmesinden sonra tıraş olmak için kuaföre giden öğrenciler karne ve takdir belgelerini yanında götürerek ücretsiz bir şekilde tıraş oldular. İşletme sahibi Ergün Bekiroğlu, "Öğrenciler bugün karnelerini aldılar. Biz de eğitime destek amaçlı motivasyon vermek için takdir belgesini getirene ücretsiz tıraş yapıyoruz" dedi.
Tıraş olmak için gelen öğrencilerden İsmail Mülayim ise, "Berber ağabeyimizin yaptığı bu kampanyayı duydum ve takdirimi alıp geldim. Tıraşımı oldum. Kendisine teşekkür ederim. Bu tür kampanyaların ilimizde yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
Gülben Ergen, Oğlunun Yeni Yaşını Yaptığı Duygusal Paylaşımla Kutladı
Kerimcan Durmaz, Servet Değerindeki Arabasıyla 'Pes' Dedirtti
Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı