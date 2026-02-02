Taksi Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksinin çarptığı kişi ağır yaralandı.
R.N. idaresindeki 25 TT 527 plakalı taksi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde çalışma yaptı.
