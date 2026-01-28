Taksi Sürücülerine İdari İşlem - Son Dakika
Taksi Sürücülerine İdari İşlem

28.01.2026 19:16
Bakan Yerlikaya, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen taksi sürücülerine idari işlem uyguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte yaya geçidinde bekleyen anne ve çocuklarına yol vermeyen 2 farklı taksi sürücüsüne idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, motosiklet sürücüsünün yol verdiği, 2 farklı taksi sürücüsünün yol vermediği ana ait görüntüyü paylaştı.

Yaya önceliğini hiçe sayan sürücüler M.U.A. ve R.K. hakkında idari işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak. Caydırıcı cezalar yeni Trafik Kanunu Teklifiyle birlikte geliyor. Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Taksi Sürücülerine İdari İşlem

