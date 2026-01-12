Taksici Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Kılıç (65) idaresindeki 42 ETT 09 plakalı taksi, Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağında aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri taksici Kılıç'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.