Talas 2025'te 751 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Talas 2025'te 751 Bin Ziyaretçi Ağırladı

21.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, sosyal tesisleriyle 2025'te 751 bin 235 ziyaretçi ile dikkat çekti.

Talas Belediyesinin doğa, kültür, tarih ve sosyal yaşamı bir araya getiren tesisleri, 2025'te 751 bin 235 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait sosyal tesisler, müzeler ve mesire alanları geçen yıl çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı 374 bin 568 ziyaretçiyle listenin başında yer alırken, Ali Dağı Mesire Alanı ise 214 bin 947 kişiyle Talas'ın en çok tercih edilen ikinci yaşam alanı oldu.

Milli hafızayı canlı tutan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi geçen yıl 82 bin 316 ziyaretçiyi ağırlarken, Su Medeniyetleri Galerisi de 48 bin 202 ziyaretçiyle Talas'ın kültürel zenginliğini yansıtan önemli duraklardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ortaya çıkan tablonun Talas'ın yaşam kalitesini ve marka değerini gösterdiğini belirtti.

171 bin nüfuslu bir ilçenin 750 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaşmasının, Talas'ın bir cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu rakamlar Talas'ın artık sadece bir yerleşim alanı değil, cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesidir. Biz belediyeciliği, insanımıza huzur veren, misafirlerine değer katan bir yaşam anlayışı olarak görüyoruz. Doğamızla, kültürümüzle ve sosyal alanlarımızla Talas büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Talas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas 2025'te 751 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:43:42. #7.11#
SON DAKİKA: Talas 2025'te 751 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.