Talas Kaymakamı Memiş ve Belediye Başkanı Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Talas Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen aylık muhtar buluşmaları kapsamında Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisi'ndeki toplantıda mahallelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik planlamalar ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda konuşan Memiş, muhtar buluşmalarının kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Yalçın ise buluşmaların Talas'ta ortak aklın temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek, ilçenin geleceğini birlikte şekillendirdiklerini ifade etti.

Öte yandan, gerçekleştirilen muhtar buluşmalarının ilçede hizmetlerin sahaya daha hızlı ve doğru şekilde yansımasına katkı sunduğu bildirildi.