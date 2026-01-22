Talas\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Anayurt Mahallesi'nde durdurulan Z.Y'nin üst aramasında 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
