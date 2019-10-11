Son Dakika Haberleri: Talas'tan 'Sağlıklı nesil, mutlu yaşam' projesi
Son Dakika Güncel Talas'tan 'Sağlıklı nesil, mutlu yaşam' projesi

Talas'tan 'Sağlıklı nesil, mutlu yaşam' projesi

36 dakika önce

Talas Belediyesi aileler, çocuklar ve gençler için psikolojik destek projesi başlattı.

Talas'tan 'Sağlıklı nesil, mutlu yaşam' projesi, System.String[]

Talas Belediyesi aileler, çocuklar ve gençler için psikolojik destek projesi başlattı. Çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularının ele alınacağı proje, "Sağlıklı nesil, mutlu yaşam" sloganıyla faaliyete geçirildi.


Talas Belediyesi personeli Psikolog Gamze Akçura tarafından verilecek danışmanlık hizmeti ile daha huzurlu ailelerde daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek danışmalık hizmetinden yararlanmak için randevu almak gerekiyor.


Pazar günleri hariç haftanın 6 günü verilecek olan danışmanlık hizmeti çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularını kapsıyor.


Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0352 502 01 72 numaralı telefon aranabilecek. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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