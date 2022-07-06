Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir istikametinden gelen Baran Çelik (22) idaresindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü kamyonet, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Çelik ile arkadaşı Caner Yulcı yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: DHA

Mudanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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