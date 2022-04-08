Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor - Son Dakika
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Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor

08.04.2022 16:24

Haşhaş ekiminin Taliban tarafından yasaklanmasına rağmen Afganistan'ın güneydeki Kandahar eyaletinde haşhaş tarlalarında üretim devam ediyor.

Haşhaş ekiminin Taliban tarafından yasaklanmasına rağmen Afganistan'ın güneydeki Kandahar eyaletinde haşhaş tarlalarında üretim devam ediyor. Mevcut ekonomik kriz ve kuraklık nedeniyle normal ürün ekemeyen tarla sahipleri, daha az su isteyen haşhaşa yöneldi. Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekmekten başka çarelerinin olmadığını söyleyen çiftçiler, tarlada boy veren haşhaşlardan ham afyon çıkarmaya başladı. Kandahar, Afganistan'da haşhaş üretiminin en çok yapıldığı yerlerden biri.

Çiftçilerden Lal Muhammed, Taliban'ın iktidara geldiği ilk günlerde afyon toplayıcılarının işsiz kaldığını ifade ederek "Haşhaş, sadece toprak sahiplerine ve çiftçilere değil binlerce kişiye fayda sağlıyor" dedi.

Ham afyon toplayıcısı Naiz Mohmmad de altı aydır bu hasadı beklediklerini, işsizlik ve para sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Afyon hasadı sayesinde tüm işsiz gençlerin iş sahibi ve dolayısıyla mutlu olduklarını ifade etti.

Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor
Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor
Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor

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Afganistan, Kandahar, Taliban, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban'ın yasak kararına rağmen haşhaş ekimi devam ediyor - Son Dakika


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