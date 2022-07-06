Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor - Son Dakika
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Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor

06.07.2022 16:27
Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor

Alman bilim insanları hamamböceklerinin duygusal yıpranma nedeniyle soylarının tükendiğini belirledi. Önceleri çiftleşmek için dişilerine tatlı götüren erkek hamamböceklerinin, dişilerinin ilgisizliği nedeniyle bu hareketlerini bırakarak mutasyona uğradığı tespit edildi. Mutasyon sonucunda ise hamamböcekleri ilaçlara karşı daha dirençli hale geliyor fakat çiftleşme olmadığı için soyları tükeniyor. Uzmanlarsa bu olayı hem "Hem endişe verici hem de büyüleyici bir gelişme" olarak tanımladı.

Hamamböcekleri üzerinde araştırma gerçekleştiren Alman bilim insanları, herkesi hayretler içerisinde bırakan detaylara ulaştı. Erkek hamamböceklerinin çiftleşmeden önce dişilerine tatlı götürmeleri hareketlerini inceleyen uzmanlar, bu durumun dişilerin ilgisizliği nedeniyle giderek azaldığını tespit etti.

DAHA DİRENÇLİ HALE GELİYORLAR

Uzmanlar, ortaya çıkan bu durumun hamamböcekleri daha dirençli hale getirdiğini ancak dişileriyle olan iletişimlerinin bozulmasının da soylarını etkilediğini buldu. Bilim insanları, muhtemelen aynı sorunları ilerideki hamamböcekleri nesillerinin de yaşayacağını vurguladı.

"HER MUTFAKTA YAŞANIYOR"

NCSU entomologu Ayako Wada-Katsumata, tespitleri için "Hem endişe verici hem de büyüleyici bir gelişme" tanımını kullandı. Katsumata ayrıca hamamböceklerinin şu an geçirdiği mutasyonun muhtemelen her evin mutfağında yaşandığını dile getirdi.

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