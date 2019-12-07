Son Dakika Haberleri: Tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu
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Tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu havaya fırlayan şahıs, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu havaya fırlayan şahıs, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen lastik tamircisi yaşadığı talihsiz anları anlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Barbaros Mahallesi'ndeki iş yerinde 13 yıldır lastik tamiri yapan Recep Yılmaz (24), tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu metrelerce öteye savrularak yaralandı.

Kuzeninin canlı yayın yaptığı sırada yaşanan patlama anı ise saniye saniye görüntülere yansıdı. Görüntülerde lastiği değiştirmeye çalışan Yılmaz, lastiğin bir anda patlaması sonucu bulunduğu yerden ileriye fırlıyor. Yaşadığı olay sonrası hafif şekilde yaralanarak hastane kaldırılan Yılmaz, talihsiz kazada yaşadıklarını şaşkınlık içerisinde anlattı.

LASTİK PATLAYINCA BAYILDI GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI

Canlı yayın yaptıkları sırada olayın yaşandığını belirten Yılmaz, "Kamyon geldi, lastiğini patlatmış müşterim. Lastiği söktüm, büyük bir demir batmıştı. Söktüm tamirini yaptım, jantlayınca havayı vurdum son iğneyi takarken lastik gümledi. O esnada ben bayılmışım. Karnıma vurmuş lastik. Beni acil hastaneye götürdüler. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 1 saat hastanedeydim. Allah'a çok şükür herhangi bir sağlık sorunum yok" dedi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu

Barbaros Mahallesi, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu
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