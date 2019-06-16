Tamzara ekolojik pazarı yeni sezonu açtı

Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesi kapsamında yeni sezon ürünler, kurulan ekolojik pazarda tezgahlarda yerini aldı.
Tamzara Mahallesi'nde ilk kez geçen yaz döneminde kurulan ekolojik pazarın yeni sezon açılışı yapıldı.
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, evleri, yöresel el dokuması, temiz havası ve tarihiyle turizmde dikkati çeken Tamzara Mahallesi'ndeki pazarda tüketicilere yüzde yüz yerli organik ürünler sunulduğunu söyledi.
Tengir, pazarla hem Tamzara'da ikamet eden vatandaşların kendi el emeği, göz nuru, otantik ve organik ürünlerinden ek gelir sağlamalarını hem de bölge turizminin gelişimini hedeflediklerini belirtti.
Pazarın açılışına Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı
ile mahalle sakinleri katıldı.