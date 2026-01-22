Tanğlay, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tanğlay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçen Tanğlay, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerine oy verdi.

Tanğlay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına bu yıl da katılarak oy kullandığını belirten Tanğlay, fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu söyledi.

Yarışmayı düzenleyen AA'ya teşekkür eden Tanğlay, "Dünyanın her yerinden bize anında haber ulaştıran Anadolu Ajansı, birbirinden güzel fotoğraflarla karşımıza çıktı. Biz de oylamamızı yaptık. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Anadolu Ajansına da bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.