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Son Dakika Güncel Tanıtım temsilcileri toplantılarının ikincisi düzenlendi

Tanıtım temsilcileri toplantılarının ikincisi düzenlendi

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından akademik ve idari birim tanıtım temsilcilerine yönelik düzenlenen fotoğraf eğitimi, AİSYEM Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Tanıtım temsilcileri toplantılarının ikincisi düzenlendi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından akademik ve idari birim tanıtım temsilcilerine yönelik düzenlenen fotoğraf eğitimi, AİSYEM Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.


Birimlerin tanıtım temsilcileriyle bir araya gelerek Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün işleyişi ve birimlerden beklentileri konusunda ayrıntılı bilgilerin verildiği tanışma toplantısının ardından düzenlenen fotoğraf eğitimi, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut başkanlığında gerçekleşti. Turgut tanıtım temsilcilerine özellikle haber akışındaki artış ve birimle olan diyalogların gelişmesi noktasında sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.


Eğitime geçilmeden önce, ADÜ web sayfasının tasarım değişikliği ile ilgili tanıtım temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu. Yeni web sayfasının içeriğiyle ilgili uzun süredir çalıştıklarını aktaran İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Behiç Alp Aytekin, tasarımı tamamlanan web sayfasının içeriği hakkında bilgiler verdi.


Sunulan fikir ve önerilerin ardından, İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar gerçekleştirdiği sunumunda; diyafram, enstantane, pozlama gibi temel çekim ayarlarından, flaş, tripot, filtre gibi yardımcı ekipmanlardan bahsederek fotoğraf makinasının teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi.


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Muammer Öztürk, doğru fotoğraf kurallarını örnek görseller ile aktardığı sunumunda, fotoğrafta kadraj oluşturma ve ışık konularında bilgi verdi.


Fotoğraf çekim teknikleri konusunda düzenlenen eğitim, soru cevap bölümüyle sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
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