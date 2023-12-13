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Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi - Son Dakika
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Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi

Fenerbahçe antrenörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesinde yaptığı açıklamada uzun zamandır sakatlığı bulunan başarılı savunmacı Becao'nun dönüş tarihi hakkında konuştu. Kartal, ''Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum'' dedi.

13.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mücadeleden beklentisini dile getiren Kartal, "Kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik" dedi.

"OCAK AYINDA DÖNEBİLİR"

Uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı hakkında konuşan ve dönüş tarihi veren başarılı antrenör, "Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde" şeklinde konuştu.

Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao\'nun dönüş tarihini verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Spartak Trnava, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi - Son Dakika
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