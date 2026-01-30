Taraklı'da Tavuk Çiftliğine Biyogüvenlik Kısıtlaması - Son Dakika
Taraklı'da Tavuk Çiftliğine Biyogüvenlik Kısıtlaması

30.01.2026 17:52
Taraklı'daki tavuk çiftliği mevzuata aykırı operasyon nedeniyle kapatıldı, adli süreç başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı yetiştiricilik yaptığı belirlenen tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tavuk çiftliklerinde kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştiriyor.

Taraklı ilçesinde Çevre, Doğa Koruma Timi ve Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince gerçekleştirilen denetimde bir tavuk çiftliğinin ilgili mevzuata aykırı olarak yetiştiricilik yaptığı, çiftlik içerisinde yerlerde ölü tavuk ve civcivlerin olduğu ve ölen tavukların usule uygun bertaraf edilmediği ve kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolamaya aykırı biçimde biriktirildiği tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tavuk çiftliği hakkında mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanarak işletmedeki eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

Öte yandan işletme sahibi hakkında "Çevreyi Kasten Kirletme" suçundan adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Güncel, Çevre, Son Dakika

