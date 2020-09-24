Tarçın, 4 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

VAN'da, ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği Tarçın, belediyenin veterinerleri tarafından yapılan 4 aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpekleri için her gün belirli noktalara yiyecek bırakmaya devam ederken, sanatçı Ömür Gedik'in haber vermesi üzerine ölmek üzere olan bir sokak köpeğine sahip çıktı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpeğin ağır hasta olduğu, tüm tüylerinin dökülüp, yürüme yetisini kaybettiği belirlendi. Tarçın ismi verilen köpek, 4 ay süren yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin (HAÇİKO) üyeleri tarafından da ziyaret edilen Tarçın'ın sağlığına kavuşması hem veteriner hekimleri hem de dernek üyelerini mutlu etti. Hayata yeniden dönen Tarçın'ın neşeli görüntülerini sosyal medyadan gören ve paylaşan HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik, Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'İSTEYEN OLURSA YENİ AİLESİNE TESLİM EDERİZ'Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, köpeğin haziran ayında sanatçı Ömür Gedik'ten gelen bir ihbar üzerine ekipler tarafından ölmek üzereyken alındığını ifade ederek, "Yapılan ilk tedavide köpek üzerinde derin yaralar ve ileri derecede uyuz olduğunu tespit ettik. Hazırlanan tedavi protokolü ile birlikte Tarçın'a yaklaşık 4 ay süren bir tedavi uyguladık. Tarçın'ın şu anda sağlık durumu çok iyi. Yaraları iyileşti, tüyleri de yavaş yavaş çıkıyor. Çok az bir tedavi süreci kaldı. Tamamlanan tedavisinin ardından da sahiplenmek isteyenler olursa seve seve sahiplendirir ve yeni ailesine teslim ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunan barınağı, modern görüntüsüyle dikkat çekiyor. Barınak ameliyathaneler, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezini içerisinde barındırırken, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.