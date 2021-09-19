Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kula'ya bağlı kırsal Körez Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında kendilerine ait besihanenin teras katında kardeşi Kadriye Ç. ile birlikte tarhana sermek için çarşaf açan 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, geri geri yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kardeşi Kadriye Ç. ve mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yaşam mücadelesi devam eden yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının vefat haberi, ikamet ettikleri Körez Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

KAMERA KAYITTAYDI

Öte yandan yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor.