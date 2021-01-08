Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor - Son Dakika

Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor

08.01.2021 14:52

Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor Gaziantep'in eşsiz kahramanlıklarla dolu tarihinin ve Anadolu mimari yapısının yaşatıldığı tarihi Bey Mahallesi, yeni tip korona virüs nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in eşsiz kahramanlıklarla dolu tarihinin ve Anadolu mimari yapısının yaşatıldığı tarihi Bey Mahallesi, yeni tip korona virüs nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarının çekildiği, izlenme rekorları kıran dizilerin hayat bulduğu Bey Mahallesi, kente gelenleri dar sokaklarıyla farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Sivil mimariye ait birçok örneklerle dolu olan mahalle, 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu öncülüğünde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi ile restore edilerek hayat buldu.

Yeni tip korona virüs sürecinde sakinliğini koruyan mahallede eski günlerine dönmeyi beklerken 35 yıldır mahalleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yazları meyan şerbeti, kışları ise menengiç kahvesi satan Mehmet Yılmaz, dar sokaklardaki kalabalığı özlediklerini söyledi. Yılmaz, "Burası Gaziantep'in tarihi güzel bir yerleşim yeri gezmeye değer turistlik alandır. Gaziantep'in ilk kuruluş yerlerinden birisi de burasıdır. Büyümeye başlayınca şehrin farklı noktalarına sonradan dağılmışlar. Buradan gidenler ise buraya küsünce yerleştikleri yere de 'Şehreküstü' adını vermişler" diyerek mahallenin hikayesini anlattı.

Yılmaz, mahallenin dar sokaklarında pandemi sessizliğine rağmen yöresel kıyafetleri ve 'taze menengiç' nidaları ile dolaşmaya devam etti.

Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor
Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor
Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor
Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor

Gaziantep, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor - Son Dakika


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