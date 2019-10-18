Son Dakika Haberleri: Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı
Son Dakika Güncel Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı

Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı

46 dakika önce

Tokat'ta bir köyde yağışın ardından tarihi kalıntılar ortaya çıkınca koruma altına alınan bölgede kazı çalışması başlatıldı.

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Tokat'ta bir köyde yağışın ardından tarihi kalıntılar ortaya çıkınca koruma altına alınan bölgede kazı çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyünde, tarihi eserlerin bulunabileceği bölgeler ile sit alanlarının kontrolü esnasında yağmur sularının ortaya çıkardığı küp ve tarihi eserlere rastladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ve ilgili kurumlara bildirdi.

Bölgedeki küp ve tarihi kalıntıların çıkartılması için arkeolog gözetiminde kazı çalışması başlatıldı.

Bağbaşı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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