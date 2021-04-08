TARİHİ ESERLERİN MAHALLEDEN TAŞINMASI ERTELENDİ - Son Dakika

Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, cami duvarında kullanılan Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerden 4'ünün taşınma kararı üzerine Osman Kalfalar Mahallesi sakinleri, eserlerin taşınmasına müsaade etmeyerek oturma eylemi yşaptı. Eylem nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. 4 saatlik oturma eyleminin ardından Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, mahalle sakinlerinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserlerin taşınma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ileri tarihe ertelendi. Müze müdürlüğü yetkilileri ve jandarma, ardından bölgeden ayrıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ MUTLU

Mahalle sakinleri, bu durumu sevinçle karşıladı. Mahalle muhtarı Murat Duran, kararın yerinde olduğunu söyledi. Duran, "Hala taşınma ihtimali var. Ancak bize bir süre verildi. Bu süre içersinde yetkililerle görüşüp bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız" dedi. Mahalle sakinlerinden Enver Sarı, "Mücadele ettik ve kazandık. Bu eserler 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak" dedi. Salih Yalçın ise "Bizim dedelerimiz bu eserleri buraya getirmiş. Bu eserler burada kalacak, mutluyuz" diye konuştu.