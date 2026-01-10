Tarihi Hamamda Kaçak Kazı Alarmı - Son Dakika
Tarihi Hamamda Kaçak Kazı Alarmı

Tarihi Hamamda Kaçak Kazı Alarmı
10.01.2026 09:08
Denizli Buldan'daki 300 yıllık hamamda kaçak kazı yapıldığı, yapıya zarar verildiği bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi tamamda kaçak kazı yapan definecilerin, tarihi yapıya zarar verdikleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakileri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını fark etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Buldan, Kültür, Çevre, Son Dakika

Tarihi Hamamda Kaçak Kazı Alarmı
