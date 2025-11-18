Tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nda Sanat Rüzgarı: 'Boşluk – Aralık – Mesafe' Sergisi İlgi Görüyor - Son Dakika
Tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nda Sanat Rüzgarı: 'Boşluk – Aralık – Mesafe' Sergisi İlgi Görüyor

18.11.2025 10:01
Restorasyon çalışmaları sonrasında kültür mekanı haline gelen İzmir'deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, 'Boşluk – Aralık – Mesafe' sergisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hamam, tarihi dokusunu koruyarak yeniden hayat buldu ve açıldığı günden bu yana 2 bin 439 ziyaretçiyi ağırladı.

(İZMİR) - Restorasyon çalışmalarının ardından kültür mekanı olarak günümüzle buluşan Basmane'deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, ev sahipliği yaptığı 'Boşluk – Aralık – Mesafe' karma sergisiyle yoğun ilgi görüyor. Kapılarını açtığı 31 Ekim tarihinden bu yana 2 bin 439 ziyaretçi ağırlayan sergide yer alan eserlerin yanı sıra hamamın tarihi dokusu korunarak yeniden hayat bulması da gezenler tarafından hayranlıkla karşılanıyor.

Konak Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından ilçenin kültür hayatına kazandırılan Basmane'deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, ev sahipliği yaptığı 'Boşluk – Aralık – Mesafe' karma sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi mekanı modern bir dokunuşla buluşturan ve kapılarını açtığı 31 Ekim tarihinden bu yana 2 bin 439 ziyaretçi ağırlayan sergide yer alan Aslı Özer, Kemal Kahveci, Neda İsmail Atar, Sema Okan Topaç, Varol Topaç ve Yasin Uysallar'ın eserleri büyük beğeni topluyor. Sergilenen eserlerin ilgi görmesinin yanı sıra hamamın tarihi dokusu korunarak yeniden hayat bulması da gezenler tarafından hayranlıkla karşılanıyor.

"İzmir için güzel bir kültür alanı"

Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından günümüzle buluşan tarihi hamamı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Nurhilal Harsa, "Bu hamam çok güzel gerçekten. Gerçi büyük bir bölümü geçmiş yıllarda yanmış. Konak Belediyesi'ni kutluyorum bu restorasyon çalışmasından ötürü. İçeride sanatçı arkadaşlarımızın çok güzel bir sergisi var. Onların da emeklerine sağlık. İzmir için güzel bir kültür alanı. Mutlaka görülmesi gereken bir yer" dedi.

"Çok kıymetli bir hizmet"

Ziyaret esnasında hamamın tarihçesi hakkında da bilgi alan Sevil Abacı, "Burası vaktiyle Kıllıoğlu Hamamı'ymış ama sonra atıl duruma gelmiş. Belediyenin girişimleriyle yeniden ayağa kaldırılmasının ardından sergi alanı olarak açılmış. Çok güzel ve kıymetli bir hizmet. Çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.

"İyi ki gelmişim dediğim yerlerden biri"

Ziyaretçiler arasında yer alan Gökçe Özaydemir ise hamamı gezme fırsatı yakaladığı için duyduğunu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "İçerisinde çok güzel bir karma sergi var. Açıkçası biraz önyargılıydım bu bölgeye gelirken ama iyi ki gelmişim dediğim yerlerden biri oldu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya kentin kültür hayatına böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyorum."

Anafartalar Caddesi üzerine bulunan Kıllıoğlu Hamamı'ndaki sergi, 28 Kasım 2025 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

