Tarihi külliyede çocuklarla renkli sanat günleri - Son Dakika

Tarihi külliyede çocuklarla renkli sanat günleri

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Yaz Okulu Çocuk Sanat Günleri" düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Yaz Okulu Çocuk Sanat Günleri" düzenledi.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet


Etkinlik 13-14-15 Temmuz tarihlerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti. Eyüpsultanlı çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Bilgi evlerinde 5 haftalık yaz okulu programı çerçevesinde düzenlenen atölyelerde, Eyüpsultan'da oturan 6-14 yaş grubu çocukların sanatla buluşmaları sağlandı.


Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleşen sanat etkinliği sosyal mesafeye uygun olarak hazırlanan mini atölyelerde gerçekleşti. Atölyelerde çocuklara resim, takı tasarım, karikatür, ahşap kesim ve ebru sanatları ile ilgili çalışmalar yaptırıldı.


Yaz Okulu Çocuk Sanat Günlerine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin içinde bundan sonra gençler her ay yaş gruplarına göre etkinliklere katılacak. Bugün de minikler burada sanat günlerinde buluştu. Pandemiden sonra çocuklar yüz yüze etkinlik yapabilme fırsatı buldular. Heyecanları da görülüyor zaten. Bundan sonra gençler eserlerini burada yapıp sergileme fırsatı bulabilecek." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi Evleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi külliyede çocuklarla renkli sanat günleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı 22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
22:37
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi külliyede çocuklarla renkli sanat günleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]