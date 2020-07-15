Tarihi külliyede çocuklarla renkli sanat günleri - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Yaz Okulu Çocuk Sanat Günleri" düzenledi.



Etkinlik 13-14-15 Temmuz tarihlerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti. Eyüpsultanlı çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Bilgi evlerinde 5 haftalık yaz okulu programı çerçevesinde düzenlenen atölyelerde, Eyüpsultan'da oturan 6-14 yaş grubu çocukların sanatla buluşmaları sağlandı.



Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleşen sanat etkinliği sosyal mesafeye uygun olarak hazırlanan mini atölyelerde gerçekleşti. Atölyelerde çocuklara resim, takı tasarım, karikatür, ahşap kesim ve ebru sanatları ile ilgili çalışmalar yaptırıldı.



Yaz Okulu Çocuk Sanat Günlerine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin içinde bundan sonra gençler her ay yaş gruplarına göre etkinliklere katılacak. Bugün de minikler burada sanat günlerinde buluştu. Pandemiden sonra çocuklar yüz yüze etkinlik yapabilme fırsatı buldular. Heyecanları da görülüyor zaten. Bundan sonra gençler eserlerini burada yapıp sergileme fırsatı bulabilecek." - İSTANBUL