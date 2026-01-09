Tarihi Miras ve Şehir Politikasında Önemli Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarihi Miras ve Şehir Politikasında Önemli Toplantı

Tarihi Miras ve Şehir Politikasında Önemli Toplantı
09.01.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, tarihi şehirler ve kültürel mirası ele alan bir odak grup toplantısı düzenledi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca düzenlenen Odak Grup Toplantısı'nda, tarihi şehirler ve kültürel miras masaya yatırıldı, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da yürütülen çalışmalar ele alındı.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Odak Grup Toplantısı'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer'in başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Şehirlerin tarihi alanları ve bu alanların kentsel yaşam üzerindeki çok boyutlu etkilerinin ele alındığı toplantıya, yerel yöneticiler, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve kültürel miras uzmanlarının katıldığı belirtilen açıklamada, toplantının ana gündemini, tarihi alanların şehir kimliği, tarihsel süreklilik, kültürel değerler ve ekonomik yapı üzerindeki yansımalarının oluşturduğu ifade edildi.

Katılımcıların "tarihi dokunun korunmasının, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehir politikalarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çektiği" bildirilen açıklamada, toplantı kapsamında, dünya genelinde, Türkiye'de ve İstanbul özelinde yürütülen iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, tarihi şehir merkezlerinde uygulanan koruma, yenileme ve alan yönetimi modellerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı toplantıda, bu modellerin sosyal yaşam, turizm ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin tartışıldığına işaret edildi.

Özellikle İstanbul Tarihi Yarımada üzerinde yürütülen çalışmaların, toplantının odak noktalarından biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihi Yarımada'da alan yönetimi süreçleri, kültürel varlıkların korunması, ulaşım politikaları, yaya ve araç dengesi, turizm potansiyeli ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar, uzman görüşleri doğrultusunda masaya yatırıldı. Tarihi alanlarda koruma-kullanma dengesinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, tarihi şehir alanlarının planlanmasında bütüncül, disiplinler arası ve katılımcı bir yaklaşımın gerekliliği öne çıktı. Kültürel mirasın korunmasının, şehirlerin özgün kimliğini güçlendirdiği ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Odak Grup toplantılarının, çevre ve şehircilik politikalarına yön verecek nitelikte önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, bu tür istişarelerin gelecek süreçte de farklı temalarla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Miras, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Miras ve Şehir Politikasında Önemli Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:40:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Miras ve Şehir Politikasında Önemli Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.