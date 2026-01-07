Tarihi Tünel'de Çevre Düzenlemesi - Son Dakika
Tarihi Tünel'de Çevre Düzenlemesi

07.01.2026 11:28
Giresun'daki Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin çevresi, turizme kazandırılmak için düzenleniyor.

Giresun'da 141 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885'te açılan tünelin turizme kazandırılması için proje uygulandı.

Bu kapsamda küp taş yürüyüş yolları yapılan alana, tünel tarihiyle ilgili bilgi içeren kitabe ve heykeller yerleştirildi. Alanda aydınlatma sistemleri de kuruldu.

Projenin kentin kültürel kimliğine ve bölge turizmine katkı vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

