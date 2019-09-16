Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan, ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı.

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın ailesi, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve STK'ların temsilcileriyle sevenleri katıldı.

Sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üregül, törende yaptığı konuşmada, törene katılan herkese teşekkür etti.

Üregül, babasının vefatının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün." dedi.

"Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra..."

Akan'ın oyuncu arkadaşı, aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "O benim canımın içi arkadaşımdı. Bakırköylü. Hayatın en büyük keşfi ölümmüş ama nedense bu keşif hep bizim sevdiklerimizi buluyor. Her seferinde biraz daha yalnızlaşıyoruz. Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra... Onu çok özlüyorum." diye konuştu.

Akan'ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu da Tarık Akan'sız bir hayata alışmanın zor olduğunu belirterek, "Düşünsem aklıma gelmezdi. Sanki 3 saat evvel vermişim gibi toprağa." ifadesini kullandı.

Oyuncu Ahmet Arıman, sanatçıyla Hababam Sınıfı'nda beraber oynadıklarını belirterek, "Milyonlarca insan var dünyada. Onların birkaç tanesi yıldız bana göre. Hem şekil hem kibarlık, centilmenlik, zariflik olarak." dedi.

Tarık Akan'ın bütün bu özellikleri taşıdığını ifade eden Arıman, "Çok zarif, konuşmasını bilen, kibar biriydi. Sırf güzelliği değil, adamın içi de güzeldi. İnsan onun öldüğüne inanamıyor. Çok üzgünüz." açıklamasında bulundu.

"Düşüncelerini, duygularını, dostluk anlayışını, savaşçılığını sürdürmek lazım"

Hababam Sınıfı oyuncularından Feridun Şavlı da "Ben onların yanında yetiştim. Ayakkabılarını boyadım. Gençlik çağımda da beraberdik. Ne yazık ki aramızdan gitti ama o hep gönlümüzde yaşıyor." dedi.

Törene katılanlar arasında yer alan Akan'ın arkadaşı İbrahim Astarcıoğlu da şunları kaydetti:

"Tamamen tesadüf sonucu karşılaştık Tarık'la. 1980'den bu yana da çok iyi bir dostluğumuz oldu. Çok özlüyoruz. Bütün ölümler erken. Çok erken ayrıldı ama yapacak bir şey yok. Hayatın tek somut gerçeği bu. Sürdürmek lazım düşüncelerini, duygularını, dostluk anlayışını, savaşçılığını sürdürmek lazım. Onu anımsamak lazım. Sürekli belleklerde, nesilden nesile aktarmak lazım. "

Tören, konuşmaların ardından Tarık Akan'ın sevenleri ve Taş Koleji öğrencileri tarafından kabri başına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.