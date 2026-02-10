Tarık Biberovic, Red Bull Ailesine Katıldı - Son Dakika
Tarık Biberovic, Red Bull Ailesine Katıldı

Tarık Biberovic, Red Bull Ailesine Katıldı
10.02.2026 18:07
Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic, Red Bull'un Türkiye'deki ilk basketbolcusu oldu.

TÜRK basketbolunun yükselen yıldızlarından Tarık Biberovic, Red Bull ailesine katıldı. Sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Beko'nun genç sporcusu, Red Bull Türkiye'nin basketbol alanındaki ilk sporcusu oldu.

Türk basketbolunun yükselen yıldızlarından Tarık Biberovic, Red Bull ailesine katılarak markanın Türkiye'de basketbol branşındaki ilk temsilcisi oldu. Tarık Biberovic, bugüne dek gösterdiği performansla Türkiye basketbolunun son zamanlarda yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Saha içi ve dışındaki enerjik duruşuyla dikkat çeken Biberovic; Pascal Siakam, Dylan Harper, Dzanan Musa, AJ Dybantsa, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcular ile beraber 900'ü aşkın Red Bull sporcusundan biri oldu.

Tarık Biberovic, "Red Bull gibi sporu ve sporcuları her zaman daha ileriye taşıyan bir markanın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'de basketbol branşında Red Bull'u temsil eden ilk sporcu olmak ise ayrıca heyecan verici. NBA yıldızı Pascal Siakam ve Dylan Harper gibi elit sporcuların arasına katılmak çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tarık Biberovic, Red Bull Ailesine Katıldı

