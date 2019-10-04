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Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi

27 dakika önce

Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi Ünlü isimler, Tarık Ünlüoğlu ile ilgili anılarını anlattı Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadıİSTANBUL - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi

Ünlü isimler, Tarık Ünlüoğlu ile ilgili anılarını anlattı

Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı

İSTANBUL - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Algöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Tören usta oyuncunun görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başladı. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı. Levent Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


"Bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum"

Usta ismin boşluğunun kolay dolmayacağını belirten Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, " Hepimizin başı sağ olsun. Çok kısa bir dönem arkadaşlığımız oldu ama gerçekten bir dost, bir arkadaş çok yakın hissettim. Kendisini adeta bir kardeş gibi hissediyordum. Tarık erken gitti, o açıdan üzüntümüz büyük. Boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatkar. Adeta bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum" dedi.


"Bazı gidişler çok erken oluyor üzüntü veriyor"

Tarık Ünlüoğlu'nun işinde çok başarılı bir isim olduğunu belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Böyle zamanlar hep zor zamanlardır. Ben Tarık ağabeye Allah'tan rahmet sevenlerine ailesine baş sağlığı diliyorum. Bizim için çok kıymetliydi. Bazı gidişler çok erken oluyor üzüntü veriyor. Ne kadar üzülsek az" diye konuştu.


"Yol gösteren bir ağabey oldu"

Konuşurken gözleri dolan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Tarık ağabeyin sanatçılığı aktörlüğü hakkında konuşmak haddim değildir ama ben biraz ağabeyliğinden, insanlığından bahsetmek istiyorum. Tanıştığımız andan itibaren gerçekten yaşam sevincini içinde olduğu gibi bize aktaran, öğreten yol gösteren bir ağabey oldu. Küsmesi bile başkaydı" dedi.


"Çok küstük, çok barıştık"

Ünlüoğlu ile olan dostluğunu anlatan usta oyuncu Selçuk Yöntem, " Çok küstük, çok barıştık, toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir anımızı anlatacağım Ankara'da dolmuşlar var o zaman, bende o da bir arkadaşımızla bindik. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı beni göstererek beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabi gülmeye başladım ve barıştık" diye konuştu.

Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi

Tarık Ünlüoğlu, Oktay Kaynarca, Mecidiyeköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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