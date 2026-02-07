Tarım Aracı Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, devrilen tarım aracındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
Yeşilçam Mahallesi'nde, Akif Gökçe'nin (60) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
